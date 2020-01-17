PlayStation Store games under $20 sale now on

PlayStation gamers looking to grab a couple of new titles may be interested to know that the PlayStation Store Games Under $20 sale is now on, offering the first discounts of the 20s. Sale is now on until February 5th, 2020 Offering a wealth of games to choose from all now under $20.
“Happy New Year everyone! PlayStation Store is back at it, kicking off 2020 with a two-week long Games Under $20 sale. Starting tomorrow, cruise around Los Santos in one of PS Blog’s Top 10 Games of the Decade – GTA V, grab your proton pack but don’t cross the streams in Ghostbusters: The Video Game Remastered, or head off to the far reaches of an ever-evolving solar system in Outer Wilds. Peep the full lineup below, then head over to PS Store tomorrow morning. Games Under $20 ends February 5 at 8 am PT – so don’t wait too long. Hindsight is 20/20.”
|Title
|$Sale
|$Original
|ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE
|14.99
|59.99
|ADAM’S VENTURE: ORIGINS
|2.54
|14.99
|AEREA
|2.59
|19.99
|AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY!
|13.99
|39.99
|ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY
|9.99
|24.99
|ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG
|8.99
|29.99
|ASSASSIN’S CREED UNITY
|14.99
|49.99
|ASSASSIN’S CREED UNITY
|8.99
|29.99
|ASSETTO CORSA
|7.49
|29.99
|ASSETTO CORSA ULTIMATE EDITION
|9.99
|39.99
|BATMAN: ARKHAM KNIGHT
|9.99
|19.99
|BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION
|19.99
|39.99
|BATMAN: THE ENEMY WITHIN – SEASON PASS
|4.94
|14.99
|BATMAN: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS
|4.94
|14.99
|BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE BUNDLE
|17.99
|59.99
|BATTLEFIELD V – CHAPTER 5 PREMIUM BOOSTER PACK
|14.99
|29.99
|BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS
|14.99
|59.99
|BOUND BY FLAME
|3.99
|19.99
|BRAWLOUT DELUXE EDITION
|11.99
|29.99
|CALL OF CTHULHU
|9.99
|39.99
|CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – HAVOC DLC
|5.99
|14.99
|CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE GOLD EDITION
|19.79
|59.99
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – AWAKENING DLC
|5.99
|14.99
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SALVATION DLC
|5.99
|14.99
|CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SEASON PASS
|19.99
|49.99
|CALL OF DUTY: GHOSTS – SEASON PASS
|19.99
|49.99
|CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS
|19.99
|49.99
|CARNIVAL GAMES
|19.99
|39.99
|CARS 3
|15.99
|39.99
|CONAN EXILES
|19.99
|49.99
|DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN
|9.99
|39.99
|DEAD BY DAYLIGHT
|14.99
|29.99
|DEFUNCT
|1.04
|14.99
|DÉRACINÉ
|14.99
|19.99
|DIRT 4
|8.99
|59.99
|DISHONORED 2
|13.99
|39.99
|DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER
|10.49
|29.99
|DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER DELUXE BUNDLE
|19.79
|59.99
|DJMAX RESPECT
|17.49
|49.99
|DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME
|18.39
|22.99
|DOLLHOUSE
|12.89
|29.99
|DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION
|9.99
|39.99
|DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION
|4.99
|19.99
|DRAGON BALL XENOVERSE
|7.99
|39.99
|DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE
|12.99
|64.99
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS
|14.99
|29.99
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – SUPER PASS
|14.99
|29.99
|DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET
|7.49
|14.99
|DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE
|16.99
|84.99
|DUCK GAME
|5.19
|12.99
|DYING LIGHT
|12.99
|19.99
|DYING LIGHT: THE FOLLOWING
|9.99
|19.99
|EA FAMILY BUNDLE
|15.99
|39.99
|EA SPORTS UFC 3
|5.99
|19.99
|EA SPORTS UFC 3
|5.99
|19.99
|EA SPORTS UFC 3 DELUXE EDITION
|8.99
|29.99
|EARTHLOCK
|11.99
|29.99
|ELEA
|6.88
|12.99
|ELITE DANGEROUS
|11.99
|29.99
|ELITE DANGEROUS: DELUXE EDITION
|17.99
|59.99
|FAR CRY 4
|19.99
|39.99
|FAR CRY 4 AND ZOMBI BUNDLE
|11.99
|29.99
|FAR CRY 4 GOLD EDITION
|17.49
|34.99
|FAR CRY NEW DAWN
|15.99
|39.99
|FARMING SIMULATOR 17
|9.99
|19.99
|FISHING SIM WORLD: PRO TOUR
|9.99
|19.99
|FISHING SIM WORLD: PRO TOUR + QUAD LAKE PASS
|19.34
|42.99
|FROSTPUNK: CONSOLE EDITION
|19.79
|29.99
|GET EVEN
|7.49
|29.99
|GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED
|17.99
|29.99
|GOD EATER 2: RAGE BURST
|14.99
|59.99
|GRAND THEFT AUTO V
|14.99
|29.99
|GUNDAM VERSUS
|14.99
|59.99
|HASBRO FAMILY FUN PACK – CONQUEST EDITION
|13.99
|39.99
|HOW TO SURVIVE 2
|3.74
|14.99
|INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION
|14.99
|59.99
|JAGGED ALLIANCE RAGE
|10.19
|29.99
|JEOPARDY!
|7.99
|19.99
|JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE
|19.79
|59.99
|KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (VR)
|5.99
|14.99
|KNACK
|9.99
|19.99
|L.A. NOIRE
|19.99
|39.99
|MAD MAX
|9.99
|19.99
|MAFIA III
|9.99
|39.99
|MAFIA III DELUXE EDITION
|14.99
|59.99
|MASS EFFECT: ANDROMEDA STANDARD RECRUIT EDITION
|11.99
|29.99
|MICRO MACHINES: WORLD SERIES
|11.99
|29.99
|MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION
|14.99
|59.99
|MONSTER JAM STEEL TITANS
|19.99
|39.99
|MORTAL KOMBAT X
|9.99
|19.99
|MOTOGP19
|17.49
|49.99
|MUDRUNNER
|8.74
|34.99
|MUDRUNNER – AMERICAN WILDS EDITION
|11.99
|39.99
|MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN
|19.24
|34.99
|MX VS ATV SUPERCROSS ENCORE
|7.49
|29.99
|NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION
|19.99
|79.99
|NBA 2K PLAYGROUNDS 2
|9.89
|29.99
|NBA 2K19: 75000 VC PACK
|15.99
|19.99
|NBA LIVE 19: THE ONE EDITION
|14.99
|29.99
|NECROPOLIS
|7.49
|29.99
|NEW GUNDAM BREAKER
|17.99
|59.99
|ONE PIECE BURNING BLOOD
|14.99
|59.99
|ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3
|11.99
|59.99
|OUTER WILDS
|19.99
|24.99
|OVERCOOKED! + OVERCOOKED! 2
|17.49
|34.99
|PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION
|2.99
|19.99
|PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION
|5.99
|29.99
|PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE
|4.99
|19.99
|RAYMAN LEGENDS
|4.99
|19.99
|RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD
|14.99
|19.99
|RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 & 2 BUNDLE
|15.99
|39.99
|RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION
|8.99
|59.99
|RISK
|5.99
|14.99
|ROCK BAND RIVALS EXPANSION PACK
|11.99
|29.99
|ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED
|5.99
|19.99
|SCRIBBLENAUTS MEGA PACK
|15.99
|39.99
|SHAQ-FU: A LEGEND REBORN
|4.99
|19.99
|SHINY – A ROBOTIC ADVENTURE
|1.04
|14.99
|SKULLGIRLS 2ND ENCORE
|8.74
|24.99
|SLIME RANCHER: DELUXE EDITION
|17.99
|29.99
|SNIPER ELITE 3
|7.49
|29.99
|SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION
|5.99
|39.99
|SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH
|11.99
|29.99
|SPACE HULK BUNDLE
|17.49
|49.99
|SPACE HULK TACTICS
|7.49
|29.99
|SPACE HULK: DEATHWING – ENHANCED EDITION
|13.99
|39.99
|SPIKE VOLLEYBALL
|17.99
|39.99
|STAR TREK: BRIDGE CREW (VR)
|9.99
|24.99
|STAR TREK: BRIDGE CREW THE NEXT GENERATION BUNDLE
|11.99
|29.99
|STAR WARS BATTLEFRONT: SEASON PASS
|6.99
|19.99
|STEEP
|9.89
|29.99
|STEEP AND THE CREW
|17.99
|44.99
|STEEP X GAMES GOLD EDITION
|19.99
|49.99
|STREET FIGHTER V
|7.99
|19.99
|SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION
|14.99
|59.99
|SWORD ART ONLINE: LOST SONG
|14.99
|59.99
|TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!
|17.49
|49.99
|TALES OF BERSERIA
|14.99
|59.99
|THE BARD’S TALE IV: DIRECTOR’S CUT
|17.99
|39.99
|THE BIOWARE BUNDLE
|17.99
|59.99
|THE BLACKOUT CLUB
|19.49
|29.99
|THE CREW
|9.89
|29.99
|THE CREW ULTIMATE EDITION
|15.99
|39.99
|THE ESCAPISTS + THE ESCAPISTS 2
|8.74
|34.99
|THE EVIL WITHIN
|7.99
|19.99
|THE EVIL WITHIN 2
|19.79
|59.99
|THE EVIL WITHIN 2
|23.99
|59.99
|THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE
|14.99
|29.99
|THE GOLF CLUB 2019 FEATURING PGA TOUR
|19.99
|49.99
|THE SURGE: AUGMENTED EDITION
|13.59
|39.99
|THE TECHNOMANCER
|7.99
|19.99
|THE WOLF AMONG US
|4.94
|14.99
|THIEF
|2.99
|19.99
|TITAN QUEST
|8.99
|29.99
|TITANFALL 2 STANDARD EDITION
|7.99
|19.99
|TITANFALL 2: ULTIMATE EDITION
|11.99
|29.99
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION
|14.99
|49.99
|TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION
|19.99
|79.99
|TOM CLANCY’S THE DIVISION
|7.99
|39.99
|TOM CLANCY’S THE DIVISION – SEASON PASS
|14.99
|29.99
|TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION
|13.99
|69.99
|TONY HAWK PRO SKATER 5
|14.99
|59.99
|TRACKMANIA TURBO
|9.99
|39.99
|UNRAVEL YARNY BUNDLE
|10.49
|29.99
|V-RALLY 4
|11.99
|59.99
|VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION
|17.49
|49.99
|VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE
|17.99
|39.99
|WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR
|14.99
|59.99
|WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR | DELUXE EDITION
|16.24
|64.99
|WARHAMMER 40000: INQUISITOR – Martyr | IMPERIUM EDITION
|15.99
|79.99
|WATCH DOGS
|9.89
|29.99
|WATCH DOGS 2
|12.49
|49.99
|WATCH DOGS GOLD EDITION
|14.84
|32.99
|WHEEL OF FORTUNE
|7.99
|19.99
|WIPEOUT OMEGA COLLECTION
|14.99
|19.99
|WOLFENSTEIN: CYBERPILOT (VR)
|9.99
|19.99
|WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER
|9.99
|19.99
|WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD
|9.99
|19.99
|WOLFENSTEIN: THE TWO-PACK
|14.99
|29.99
|WORLD WAR Z – SEASON PASS
|19.79
|29.99
|WORMS BATTLEGROUNDS + WORMS W.M.D
|17.49
|34.99
|WRC 5 ESPORTS EDITION
|6.99
|34.99
|WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
|11.99
|29.99
|WRC 6
|17.49
|49.99
|WRC 7
|17.49
|49.99
|WWE 2K20 ORIGINALS: BUMP IN THE NIGHT
|10.04
|14.99
|XCOM 2
|14.99
|59.99
|XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION
|18.74
|74.99
|ZOMBI
|3.99
|19.99
Source : PlayStation Store