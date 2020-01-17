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PlayStation Store games under $20 sale now on

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PlayStation Store sale

PlayStation gamers looking to grab a couple of new titles may be interested to know that the PlayStation Store Games Under $20 sale is now on, offering the first discounts of the 20s. Sale is now on until February 5th, 2020 Offering a wealth of games to choose from all now under $20.

“Happy New Year everyone! PlayStation Store is back at it, kicking off 2020 with a two-week long Games Under $20 sale. Starting tomorrow, cruise around Los Santos in one of PS Blog’s Top 10 Games of the Decade – GTA V, grab your proton pack but don’t cross the streams in Ghostbusters: The Video Game Remastered, or head off to the far reaches of an ever-evolving solar system in Outer Wilds. Peep the full lineup below, then head over to PS Store tomorrow morning. Games Under $20 ends February 5 at 8 am PT – so don’t wait too long. Hindsight is 20/20.”

Title$Sale$Original
ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE14.9959.99
ADAM’S VENTURE: ORIGINS2.5414.99
AEREA2.5919.99
AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY!13.9939.99
ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY9.9924.99
ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG8.9929.99
ASSASSIN’S CREED UNITY14.9949.99
ASSASSIN’S CREED UNITY8.9929.99
ASSETTO CORSA7.4929.99
ASSETTO CORSA ULTIMATE EDITION9.9939.99
BATMAN: ARKHAM KNIGHT9.9919.99
BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION19.9939.99
BATMAN: THE ENEMY WITHIN – SEASON PASS4.9414.99
BATMAN: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS4.9414.99
BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE BUNDLE17.9959.99
BATTLEFIELD V – CHAPTER 5 PREMIUM BOOSTER PACK14.9929.99
BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS14.9959.99
BOUND BY FLAME3.9919.99
BRAWLOUT DELUXE EDITION11.9929.99
CALL OF CTHULHU9.9939.99
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – HAVOC DLC5.9914.99
CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE GOLD EDITION19.7959.99
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – AWAKENING DLC5.9914.99
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SALVATION DLC5.9914.99
CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SEASON PASS19.9949.99
CALL OF DUTY: GHOSTS – SEASON PASS19.9949.99
CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS19.9949.99
CARNIVAL GAMES19.9939.99
CARS 315.9939.99
CONAN EXILES19.9949.99
DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN9.9939.99
DEAD BY DAYLIGHT14.9929.99
DEFUNCT1.0414.99
DÉRACINÉ14.9919.99
DIRT 48.9959.99
DISHONORED 213.9939.99
DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER10.4929.99
DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER DELUXE BUNDLE19.7959.99
DJMAX RESPECT17.4949.99
DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME18.3922.99
DOLLHOUSE12.8929.99
DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION9.9939.99
DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION4.9919.99
DRAGON BALL XENOVERSE7.9939.99
DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE12.9964.99
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS14.9929.99
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – SUPER PASS14.9929.99
DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET7.4914.99
DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE16.9984.99
DUCK GAME5.1912.99
DYING LIGHT12.9919.99
DYING LIGHT: THE FOLLOWING9.9919.99
EA FAMILY BUNDLE15.9939.99
EA SPORTS UFC 35.9919.99
EA SPORTS UFC 35.9919.99
EA SPORTS UFC 3 DELUXE EDITION8.9929.99
EARTHLOCK11.9929.99
ELEA6.8812.99
ELITE DANGEROUS11.9929.99
ELITE DANGEROUS: DELUXE EDITION17.9959.99
FAR CRY 419.9939.99
FAR CRY 4 AND ZOMBI BUNDLE11.9929.99
FAR CRY 4 GOLD EDITION17.4934.99
FAR CRY NEW DAWN15.9939.99
FARMING SIMULATOR 179.9919.99
FISHING SIM WORLD: PRO TOUR9.9919.99
FISHING SIM WORLD: PRO TOUR + QUAD LAKE PASS19.3442.99
FROSTPUNK: CONSOLE EDITION19.7929.99
GET EVEN7.4929.99
GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED17.9929.99
GOD EATER 2: RAGE BURST14.9959.99
GRAND THEFT AUTO V14.9929.99
GUNDAM VERSUS14.9959.99
HASBRO FAMILY FUN PACK – CONQUEST EDITION13.9939.99
HOW TO SURVIVE 23.7414.99
INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION14.9959.99
JAGGED ALLIANCE RAGE10.1929.99
JEOPARDY!7.9919.99
JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE19.7959.99
KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (VR)5.9914.99
KNACK9.9919.99
L.A. NOIRE19.9939.99
MAD MAX9.9919.99
MAFIA III9.9939.99
MAFIA III DELUXE EDITION14.9959.99
MASS EFFECT: ANDROMEDA STANDARD RECRUIT EDITION11.9929.99
MICRO MACHINES: WORLD SERIES11.9929.99
MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION14.9959.99
MONSTER JAM STEEL TITANS19.9939.99
MORTAL KOMBAT X9.9919.99
MOTOGP1917.4949.99
MUDRUNNER8.7434.99
MUDRUNNER – AMERICAN WILDS EDITION11.9939.99
MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN19.2434.99
MX VS ATV SUPERCROSS ENCORE7.4929.99
NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION19.9979.99
NBA 2K PLAYGROUNDS 29.8929.99
NBA 2K19: 75000 VC PACK15.9919.99
NBA LIVE 19: THE ONE EDITION14.9929.99
NECROPOLIS7.4929.99
NEW GUNDAM BREAKER17.9959.99
ONE PIECE BURNING BLOOD14.9959.99
ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 311.9959.99
OUTER WILDS19.9924.99
OVERCOOKED! + OVERCOOKED! 217.4934.99
PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION2.9919.99
PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION5.9929.99
PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE4.9919.99
RAYMAN LEGENDS4.9919.99
RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD14.9919.99
RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 & 2 BUNDLE15.9939.99
RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION8.9959.99
RISK5.9914.99
ROCK BAND RIVALS EXPANSION PACK11.9929.99
ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED5.9919.99
SCRIBBLENAUTS MEGA PACK15.9939.99
SHAQ-FU: A LEGEND REBORN4.9919.99
SHINY – A ROBOTIC ADVENTURE1.0414.99
SKULLGIRLS 2ND ENCORE8.7424.99
SLIME RANCHER: DELUXE EDITION17.9929.99
SNIPER ELITE 37.4929.99
SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION5.9939.99
SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH11.9929.99
SPACE HULK BUNDLE17.4949.99
SPACE HULK TACTICS7.4929.99
SPACE HULK: DEATHWING – ENHANCED EDITION13.9939.99
SPIKE VOLLEYBALL17.9939.99
STAR TREK: BRIDGE CREW (VR)9.9924.99
STAR TREK: BRIDGE CREW THE NEXT GENERATION BUNDLE11.9929.99
STAR WARS BATTLEFRONT: SEASON PASS6.9919.99
STEEP9.8929.99
STEEP AND THE CREW17.9944.99
STEEP X GAMES GOLD EDITION19.9949.99
STREET FIGHTER V7.9919.99
SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION14.9959.99
SWORD ART ONLINE: LOST SONG14.9959.99
TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION!17.4949.99
TALES OF BERSERIA14.9959.99
THE BARD’S TALE IV: DIRECTOR’S CUT17.9939.99
THE BIOWARE BUNDLE17.9959.99
THE BLACKOUT CLUB19.4929.99
THE CREW9.8929.99
THE CREW ULTIMATE EDITION15.9939.99
THE ESCAPISTS + THE ESCAPISTS 28.7434.99
THE EVIL WITHIN7.9919.99
THE EVIL WITHIN 219.7959.99
THE EVIL WITHIN 223.9959.99
THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE14.9929.99
THE GOLF CLUB 2019 FEATURING PGA TOUR19.9949.99
THE SURGE: AUGMENTED EDITION13.5939.99
THE TECHNOMANCER7.9919.99
THE WOLF AMONG US4.9414.99
THIEF2.9919.99
TITAN QUEST8.9929.99
TITANFALL 2 STANDARD EDITION7.9919.99
TITANFALL 2: ULTIMATE EDITION11.9929.99
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION14.9949.99
TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION19.9979.99
TOM CLANCY’S THE DIVISION7.9939.99
TOM CLANCY’S THE DIVISION – SEASON PASS14.9929.99
TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION13.9969.99
TONY HAWK PRO SKATER 514.9959.99
TRACKMANIA TURBO9.9939.99
UNRAVEL YARNY BUNDLE10.4929.99
V-RALLY 411.9959.99
VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION17.4949.99
VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE17.9939.99
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR14.9959.99
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR | DELUXE EDITION16.2464.99
WARHAMMER 40000: INQUISITOR – Martyr | IMPERIUM EDITION15.9979.99
WATCH DOGS9.8929.99
WATCH DOGS 212.4949.99
WATCH DOGS GOLD EDITION14.8432.99
WHEEL OF FORTUNE7.9919.99
WIPEOUT OMEGA COLLECTION14.9919.99
WOLFENSTEIN: CYBERPILOT (VR)9.9919.99
WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER9.9919.99
WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD9.9919.99
WOLFENSTEIN: THE TWO-PACK14.9929.99
WORLD WAR Z – SEASON PASS19.7929.99
WORMS BATTLEGROUNDS + WORMS W.M.D17.4934.99
WRC 5 ESPORTS EDITION6.9934.99
WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP11.9929.99
WRC 617.4949.99
WRC 717.4949.99
WWE 2K20 ORIGINALS: BUMP IN THE NIGHT10.0414.99
XCOM 214.9959.99
XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION18.7474.99
ZOMBI3.9919.99

Source : PlayStation Store

Filed Under: Gaming News, Playstation, Top News

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