PlayStation Store games under $20 sale now on

PlayStation gamers looking to grab a couple of new titles may be interested to know that the PlayStation Store Games Under $20 sale is now on, offering the first discounts of the 20s. Sale is now on until February 5th, 2020 Offering a wealth of games to choose from all now under $20.

“Happy New Year everyone! PlayStation Store is back at it, kicking off 2020 with a two-week long Games Under $20 sale. Starting tomorrow, cruise around Los Santos in one of PS Blog’s Top 10 Games of the Decade – GTA V, grab your proton pack but don’t cross the streams in Ghostbusters: The Video Game Remastered, or head off to the far reaches of an ever-evolving solar system in Outer Wilds. Peep the full lineup below, then head over to PS Store tomorrow morning. Games Under $20 ends February 5 at 8 am PT – so don’t wait too long. Hindsight is 20/20.”

Title $Sale $Original ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE 14.99 59.99 ADAM’S VENTURE: ORIGINS 2.54 14.99 AEREA 2.59 19.99 AMERICA’S GREATEST GAME SHOWS: WHEEL OF FORTUNE & JEOPARDY! 13.99 39.99 ASSASSIN’S CREED CHRONICLES TRILOGY 9.99 24.99 ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG 8.99 29.99 ASSASSIN’S CREED UNITY 14.99 49.99 ASSASSIN’S CREED UNITY 8.99 29.99 ASSETTO CORSA 7.49 29.99 ASSETTO CORSA ULTIMATE EDITION 9.99 39.99 BATMAN: ARKHAM KNIGHT 9.99 19.99 BATMAN: ARKHAM KNIGHT PREMIUM EDITION 19.99 39.99 BATMAN: THE ENEMY WITHIN – SEASON PASS 4.94 14.99 BATMAN: THE TELLTALE SERIES – SEASON PASS 4.94 14.99 BATTLEFIELD 1 AND TITANFALL 2 – ULTIMATE BUNDLE 17.99 59.99 BATTLEFIELD V – CHAPTER 5 PREMIUM BOOSTER PACK 14.99 29.99 BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS 14.99 59.99 BOUND BY FLAME 3.99 19.99 BRAWLOUT DELUXE EDITION 11.99 29.99 CALL OF CTHULHU 9.99 39.99 CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE – HAVOC DLC 5.99 14.99 CALL OF DUTY: ADVANCED WARFARE GOLD EDITION 19.79 59.99 CALL OF DUTY: BLACK OPS III – AWAKENING DLC 5.99 14.99 CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SALVATION DLC 5.99 14.99 CALL OF DUTY: BLACK OPS III – SEASON PASS 19.99 49.99 CALL OF DUTY: GHOSTS – SEASON PASS 19.99 49.99 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE – SEASON PASS 19.99 49.99 CARNIVAL GAMES 19.99 39.99 CARS 3 15.99 39.99 CONAN EXILES 19.99 49.99 DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN 9.99 39.99 DEAD BY DAYLIGHT 14.99 29.99 DEFUNCT 1.04 14.99 DÉRACINÉ 14.99 19.99 DIRT 4 8.99 59.99 DISHONORED 2 13.99 39.99 DISHONORED 2: DEATH OF THE OUTSIDER 10.49 29.99 DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER DELUXE BUNDLE 19.79 59.99 DJMAX RESPECT 17.49 49.99 DOCTOR WHO: THE EDGE OF TIME 18.39 22.99 DOLLHOUSE 12.89 29.99 DRAGON AGE: INQUISITION – GAME OF THE YEAR EDITION 9.99 39.99 DRAGON AGE: INQUISITION DELUXE EDITION 4.99 19.99 DRAGON BALL XENOVERSE 7.99 39.99 DRAGON BALL XENOVERSE + SEASON PASS BUNDLE 12.99 64.99 DRAGON BALL XENOVERSE 2 – EXTRA PASS 14.99 29.99 DRAGON BALL XENOVERSE 2 – SUPER PASS 14.99 29.99 DRAGON BALL XENOVERSE 2 – ULTRA PACK SET 7.49 14.99 DRAGON BALL XENOVERSE SUPER BUNDLE 16.99 84.99 DUCK GAME 5.19 12.99 DYING LIGHT 12.99 19.99 DYING LIGHT: THE FOLLOWING 9.99 19.99 EA FAMILY BUNDLE 15.99 39.99 EA SPORTS UFC 3 5.99 19.99 EA SPORTS UFC 3 5.99 19.99 EA SPORTS UFC 3 DELUXE EDITION 8.99 29.99 EARTHLOCK 11.99 29.99 ELEA 6.88 12.99 ELITE DANGEROUS 11.99 29.99 ELITE DANGEROUS: DELUXE EDITION 17.99 59.99 FAR CRY 4 19.99 39.99 FAR CRY 4 AND ZOMBI BUNDLE 11.99 29.99 FAR CRY 4 GOLD EDITION 17.49 34.99 FAR CRY NEW DAWN 15.99 39.99 FARMING SIMULATOR 17 9.99 19.99 FISHING SIM WORLD: PRO TOUR 9.99 19.99 FISHING SIM WORLD: PRO TOUR + QUAD LAKE PASS 19.34 42.99 FROSTPUNK: CONSOLE EDITION 19.79 29.99 GET EVEN 7.49 29.99 GHOSTBUSTERS: THE VIDEO GAME REMASTERED 17.99 29.99 GOD EATER 2: RAGE BURST 14.99 59.99 GRAND THEFT AUTO V 14.99 29.99 GUNDAM VERSUS 14.99 59.99 HASBRO FAMILY FUN PACK – CONQUEST EDITION 13.99 39.99 HOW TO SURVIVE 2 3.74 14.99 INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITION 14.99 59.99 JAGGED ALLIANCE RAGE 10.19 29.99 JEOPARDY! 7.99 19.99 JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: EYES OF HEAVEN BUNDLE 19.79 59.99 KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (VR) 5.99 14.99 KNACK 9.99 19.99 L.A. NOIRE 19.99 39.99 MAD MAX 9.99 19.99 MAFIA III 9.99 39.99 MAFIA III DELUXE EDITION 14.99 59.99 MASS EFFECT: ANDROMEDA STANDARD RECRUIT EDITION 11.99 29.99 MICRO MACHINES: WORLD SERIES 11.99 29.99 MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR DEFINITIVE EDITION 14.99 59.99 MONSTER JAM STEEL TITANS 19.99 39.99 MORTAL KOMBAT X 9.99 19.99 MOTOGP19 17.49 49.99 MUDRUNNER 8.74 34.99 MUDRUNNER – AMERICAN WILDS EDITION 11.99 39.99 MUTANT YEAR ZERO: ROAD TO EDEN 19.24 34.99 MX VS ATV SUPERCROSS ENCORE 7.49 29.99 NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 – DELUXE EDITION 19.99 79.99 NBA 2K PLAYGROUNDS 2 9.89 29.99 NBA 2K19: 75000 VC PACK 15.99 19.99 NBA LIVE 19: THE ONE EDITION 14.99 29.99 NECROPOLIS 7.49 29.99 NEW GUNDAM BREAKER 17.99 59.99 ONE PIECE BURNING BLOOD 14.99 59.99 ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 11.99 59.99 OUTER WILDS 19.99 24.99 OVERCOOKED! + OVERCOOKED! 2 17.49 34.99 PAYDAY 2: CRIMEWAVE EDITION 2.99 19.99 PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION 5.99 29.99 PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE 4.99 19.99 RAYMAN LEGENDS 4.99 19.99 RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD 14.99 19.99 RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 & 2 BUNDLE 15.99 39.99 RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR CELEBRATION 8.99 59.99 RISK 5.99 14.99 ROCK BAND RIVALS EXPANSION PACK 11.99 29.99 ROCKSMITH 2014 EDITION – REMASTERED 5.99 19.99 SCRIBBLENAUTS MEGA PACK 15.99 39.99 SHAQ-FU: A LEGEND REBORN 4.99 19.99 SHINY – A ROBOTIC ADVENTURE 1.04 14.99 SKULLGIRLS 2ND ENCORE 8.74 24.99 SLIME RANCHER: DELUXE EDITION 17.99 29.99 SNIPER ELITE 3 7.49 29.99 SNIPER ELITE 3 ULTIMATE EDITION 5.99 39.99 SOUTH PARK: THE STICK OF TRUTH 11.99 29.99 SPACE HULK BUNDLE 17.49 49.99 SPACE HULK TACTICS 7.49 29.99 SPACE HULK: DEATHWING – ENHANCED EDITION 13.99 39.99 SPIKE VOLLEYBALL 17.99 39.99 STAR TREK: BRIDGE CREW (VR) 9.99 24.99 STAR TREK: BRIDGE CREW THE NEXT GENERATION BUNDLE 11.99 29.99 STAR WARS BATTLEFRONT: SEASON PASS 6.99 19.99 STEEP 9.89 29.99 STEEP AND THE CREW 17.99 44.99 STEEP X GAMES GOLD EDITION 19.99 49.99 STREET FIGHTER V 7.99 19.99 SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION 14.99 59.99 SWORD ART ONLINE: LOST SONG 14.99 59.99 TAIKO NO TATSUJIN: DRUM SESSION! 17.49 49.99 TALES OF BERSERIA 14.99 59.99 THE BARD’S TALE IV: DIRECTOR’S CUT 17.99 39.99 THE BIOWARE BUNDLE 17.99 59.99 THE BLACKOUT CLUB 19.49 29.99 THE CREW 9.89 29.99 THE CREW ULTIMATE EDITION 15.99 39.99 THE ESCAPISTS + THE ESCAPISTS 2 8.74 34.99 THE EVIL WITHIN 7.99 19.99 THE EVIL WITHIN 2 19.79 59.99 THE EVIL WITHIN 2 23.99 59.99 THE EVIL WITHIN DIGITAL BUNDLE 14.99 29.99 THE GOLF CLUB 2019 FEATURING PGA TOUR 19.99 49.99 THE SURGE: AUGMENTED EDITION 13.59 39.99 THE TECHNOMANCER 7.99 19.99 THE WOLF AMONG US 4.94 14.99 THIEF 2.99 19.99 TITAN QUEST 8.99 29.99 TITANFALL 2 STANDARD EDITION 7.99 19.99 TITANFALL 2: ULTIMATE EDITION 11.99 29.99 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS STANDARD EDITION 14.99 49.99 TOM CLANCY’S GHOST RECON WILDLANDS YEAR 2 GOLD EDITION 19.99 79.99 TOM CLANCY’S THE DIVISION 7.99 39.99 TOM CLANCY’S THE DIVISION – SEASON PASS 14.99 29.99 TOM CLANCY’S THE DIVISION GOLD EDITION 13.99 69.99 TONY HAWK PRO SKATER 5 14.99 59.99 TRACKMANIA TURBO 9.99 39.99 UNRAVEL YARNY BUNDLE 10.49 29.99 V-RALLY 4 11.99 59.99 VALKYRIA CHRONICLES 4 COMPLETE EDITION 17.49 49.99 VALKYRIA CHRONICLES REMASTERED + VALKYRIA CHRONICLES 4 BUNDLE 17.99 39.99 WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR 14.99 59.99 WARHAMMER 40000: INQUISITOR – MARTYR | DELUXE EDITION 16.24 64.99 WARHAMMER 40000: INQUISITOR – Martyr | IMPERIUM EDITION 15.99 79.99 WATCH DOGS 9.89 29.99 WATCH DOGS 2 12.49 49.99 WATCH DOGS GOLD EDITION 14.84 32.99 WHEEL OF FORTUNE 7.99 19.99 WIPEOUT OMEGA COLLECTION 14.99 19.99 WOLFENSTEIN: CYBERPILOT (VR) 9.99 19.99 WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER 9.99 19.99 WOLFENSTEIN: THE OLD BLOOD 9.99 19.99 WOLFENSTEIN: THE TWO-PACK 14.99 29.99 WORLD WAR Z – SEASON PASS 19.79 29.99 WORMS BATTLEGROUNDS + WORMS W.M.D 17.49 34.99 WRC 5 ESPORTS EDITION 6.99 34.99 WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP 11.99 29.99 WRC 6 17.49 49.99 WRC 7 17.49 49.99 WWE 2K20 ORIGINALS: BUMP IN THE NIGHT 10.04 14.99 XCOM 2 14.99 59.99 XCOM 2 DIGITAL DELUXE EDITION 18.74 74.99 ZOMBI 3.99 19.99

Source : PlayStation Store

